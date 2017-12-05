Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, derin devlet ve istihbarat örgütleri, dünaya yön verdiği söylenen ezaoterik oluşumlar tartışıldı.

Programın konuklarından güvenlik uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün özellikle Türkiye'de nasıl etki ajanlığı yaptığını birkaç örnekle açıkladı:

"1,5 YILDA BU KADAR PROJE NASIL BİTTİ"

"15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 1,5 yıl geçti. Savunma sanayiinde birçok proje çok kısa sürede bitti. Ne oldu da bütün projeler bitti? Alın size etki ajanlığı..

Devletin en önemli birimlerinde birisi bir yere gelecekse değişik yerlerden görüş istenir. Birisi ihbar mektubuyla hakkında şöyle bir şey var dese, bittiniz.. Kimin olduğunu da hayatınız boyunca öğrenemezsiniz..

Didem Arslan YIlmaz'ın "Bu kadar kolay mı Mete bey, tesadüfen mi yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK ŞANSI, DERİN MİLLETİ"

Derin devlet sistem kurar. O sistemi kurmaya çalışan herkesin öldürüldüğü, ihbar edenlerin vurdurulduğu, sistemi yürütecek olanların da tuzaklarla şekillendirildiği bir yerde yapacak hiçbir şeyiniz yok... Bu ülkenin en büyük şansı, derin milletinin olmuş olması."

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı