taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8777
EURO
4,6063
ALTIN
159,01
PETR
62,5000

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

Güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, FETÖ'nün uluslararası güçlerce nasıl etki ajanlığı yaptığına dikkat çeken örnekler verdi.

Detay Haber | 05.12.2017 - 07:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, derin devlet ve istihbarat örgütleri, dünaya yön verdiği söylenen ezaoterik oluşumlar tartışıldı.

Programın konuklarından güvenlik uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün özellikle Türkiye'de nasıl etki ajanlığı yaptığını birkaç örnekle açıkladı:

"1,5 YILDA BU KADAR PROJE NASIL BİTTİ"

"15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 1,5 yıl geçti. Savunma sanayiinde birçok proje çok kısa sürede bitti. Ne oldu da bütün projeler bitti? Alın size etki ajanlığı..

Devletin en önemli birimlerinde birisi bir yere gelecekse değişik yerlerden görüş istenir. Birisi ihbar mektubuyla hakkında şöyle bir şey var dese, bittiniz.. Kimin olduğunu da hayatınız boyunca öğrenemezsiniz..

Didem Arslan YIlmaz'ın "Bu kadar kolay mı Mete bey, tesadüfen mi yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK ŞANSI, DERİN MİLLETİ"

Derin devlet sistem kurar. O sistemi kurmaya çalışan herkesin öldürüldüğü, ihbar edenlerin vurdurulduğu, sistemi yürütecek olanların da tuzaklarla şekillendirildiği bir yerde yapacak hiçbir şeyiniz yok... Bu ülkenin en büyük şansı, derin milletinin olmuş olması."

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

İlginizi Çekebilir
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması
Gündemin değerlendirildiği programda Mehmet Sarı 'kapasitesiz' iması yaptı, sözleri üzerine alınan Ümit Özdağ, 'Seni zıplatırım' diye çıkıştı.
Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı
Atina'da Türkiye düşmanlığı yapan teröristler, Yunan mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı
Türkiye aleyhinde ifadeler veren Reza Zarrab'ın 15 Eylül 2016'da yaptığı telefon görüşmesinde yalan ifade vereceğini söylediği öğrenildi.
Reza Zarrab davasında FETÖ'ye destek veren CHP'li
Reza Zarrab'ın işbirlikçi olduğu davada CHP'li Erdal Aksünger, FETÖ'ye alkış tutuyor, terör destekçisi Deutsche Welle'ye muhabirlik yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

18
Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

104
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

17
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

9
Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

20
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

0
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM