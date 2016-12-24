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Mete Yarar: Neden mi El Bab'dayız

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK El Bab'ın kapısına dayandı. DEAŞ canlı bomba ve bombalı araçlarla saldırılar düzenliyor.

24.12.2016 - 10:22
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Mete Yarar: Neden mi El Bab'dayız

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programında güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar konuk oldu. Yarar, 14 şehit verdiğimiz El Bab'la ilgili konuştu, "Orada ne işimiz var" diyenlere tepki gösterdi:

"NEDEN EL BAB'DAYIZ DİYE SORANLAR, BEŞİKTAŞ'TAKİ BOMBANIN NEREDEN GELDİĞİNİ SORMASIN"

"El Bab'da ne işimiz var' diye soranlar, Beşiktaş'ta patlayan bombanın nereden geldiğini sormasın. Yüzlerce binlerde PKK'lı var Suriye'de, IŞİD'li var, diğer ülkelerin özel kuvvetler personeli var. Kimse bunlara sormuyor neden Suriye'deler diye. TSK, ülkemize Suriye üzerinden terör gönderen örgütlerin peşine düştü, bu yüzden El Bab'dayız.

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Mete Yarar: Neden mi El Bab'dayız


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