Habertürk TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında bugün Soçi'de gerçekleşen zirvenin etkileri de konuşuldu.

HERKES TÜRKİYE'NİN DEDİĞİNE GELDİ

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Suriye'de krizin başladığı günden bu yana Türkiye'nin meselenin seçimle halledilmesi gerektiğini, çatışmasızlık bölgeleri kurulması gerektiğini savunduğunu ifade etti.

Yarar, Türkiye'nin bunları ilk söylediği zamanlarda karşı çıkanların ise şu anda Türkiye'yle aynı noktaya geldiklerini sözlerine ekledi.

Mete Yarar: Suriye konusunda politikamız değişmedi VİDEO