Meteoroloji açıkladı: Pazartesi'ye kadar yağış yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU YAĞIŞ YOK, YENİ HAFTA YAĞIŞLA BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı 5 günlük hava tahminine göre hafta sonu yurt genelinde güneşli olacak, bahar havası yüzünü gösterecek. Pazartesi günü ise yağış bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR
Ankara: Az bulutlu ve açık 17
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
Adana: Az bulutlu 24
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11
Erzurum: Az bulutlu ve açık 8
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18