Meteoroloji açıkladı: Pazartesi'ye kadar yağış yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ YOK, YENİ HAFTA YAĞIŞLA BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı 5 günlük hava tahminine göre hafta sonu yurt genelinde güneşli olacak, bahar havası yüzünü gösterecek. Pazartesi günü ise yağış bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Ankara: Az bulutlu ve açık 17

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Adana: Az bulutlu 24

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Az bulutlu ve açık 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18