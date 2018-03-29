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Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Türkiye'de son günlerde görülen yağışların Cuma gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının 8 ila 12 derece kadar düşeceği açıklandı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 04:48..
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Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Marmara'da özellikle akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışın etkisini devam ettireceği belirtildi. İstanbul'da sis etkili olurken, sürücülerin görüş mesafesi bir hayli düştü. Deniz sefeleri ise neredeyse durma noktasına gelmişti.

Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

HAVA SICAKLIĞI 12 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığının Marmara'nın batısı hariç yurt genelin 8 ila 12 derece kadar düşeceği belirtildi.

Yağışlı sistemin 30 Mart Cuma günü doğu bölgelerinde etkili olduktan  sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

TÜRKİYE YAĞIŞ SİSTEMİNİN ETKİSİNE GİRECEK

Yapılan açıklamada, "Türkiye bu  gece Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek" denildi.

Yağışlar,  Marmara ile birlikte Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Denizli ve  Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana'da çok kuvvetli ve  şiddetli olacak.

Rüzgar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli, Doğu Akdeniz, İç  Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve  kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

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