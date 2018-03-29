15 milyon liralık miras buhar oldu

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs inşa ediyor

1 Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek Türkiye'de son günlerde görülen yağışların Cuma gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının 8 ila 12 derece kadar düşeceği açıklandı.

2 İsrail askeri 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu israil askerleri Filistin'in El Halil kentinde 3 yaşındaki bir çocuğu bıçak taşıyor gerekçesiyle alıkoydu.

3 Almanya, BMGK üyeliği için İsrail ile yarışıyor Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi arasına girmek istiyor.

4 İzmir'de iki araç tramvay durağına girdi İzmir'in Konak ilçesinde kaza yapan iki aracın tramvay durağına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

5 Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı Beyaz Saray, Kim Jong-un'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirtti. Trump ise yapılacak görüşme için, "dört gözle bekliyorum" dedi.

6 Beğendikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 kadına 7 gün hapis Çin'in Hangzhou kentinde alkolü fazla kaçıran 3 kadın, yolda gördükleri ve beğendikleri bir adamı kaçırmaya çalıştı.