Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Marmara'da özellikle akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışın etkisini devam ettireceği belirtildi. İstanbul'da sis etkili olurken, sürücülerin görüş mesafesi bir hayli düştü. Deniz sefeleri ise neredeyse durma noktasına gelmişti.
HAVA SICAKLIĞI 12 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Hava sıcaklığının Marmara'nın batısı hariç yurt genelin 8 ila 12 derece kadar düşeceği belirtildi.
Yağışlı sistemin 30 Mart Cuma günü doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE YAĞIŞ SİSTEMİNİN ETKİSİNE GİRECEK
Yapılan açıklamada, "Türkiye bu gece Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek" denildi.
Yağışlar, Marmara ile birlikte Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Denizli ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana'da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.
Rüzgar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.