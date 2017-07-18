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Meteoroloji uzmanı kısa boyluları uyardı

Valiliği uyarısını değerlendiren meteoroloji uzmanı, "Boyu 1.60'tan kısa olanlar dışarı çıkmasın uyarısı yapılsa daha iyi" diye konuştu.

18.07.2017 - 12:21
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Meteoroloji uzmanı kısa boyluları uyardı

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zorunlu olmadıkça araçlarla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Valiliğin açıklaması, Habertürk canlı yayınında değerlendirildi.

"BOYU 1,60'TAN KISA OLANLAR..."

Ekrana gelen görüntüler üzerinden durumu değerlendiren meteoroloji uzmanı, "Şu görüntüye baktığımız zaman, boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın uyarısı yapılması daha iyi yani.. Burada ciddi bir sel var..."

Meteoroloji uzmanı kısa boyluları uyardı VİDEO


Meteoroloji uzmanı kısa boyluları uyardı

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