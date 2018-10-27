Meteoroloji'den don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Van'ın doğusu, Hakkari, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DON UYARISI YAPILDI

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.