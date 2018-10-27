taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Meteoroloji'den don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yurdun bazı bölgeleri için don uyarısı yapılırken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

İHA | 27.10.2018 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Gündem

dhj

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Van'ın doğusu, Hakkari, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DON UYARISI YAPILDI

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

538
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

39
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

196
Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

15
Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

19
Putin, Merkel ve Macron geliyor

Putin, Merkel ve Macron geliyor

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM