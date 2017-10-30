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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor

30.10.2017 - 11:28
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Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde başlayacak rüzgarın, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Kuvvetli rüzgar ve fırtına, bugün 11.00 ile 20.00 saatleri arasında etkili olacak. Vatandaşlardan, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olmaları istendi.

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