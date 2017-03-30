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Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'da şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu.

30.03.2017 - 14:42
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Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6-8 şiddetinde (50-70 km/saat) hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtirek, kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 20

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

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