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Meteoroloji'den yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

19.04.2017 - 14:51
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asd

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın ardından da serin havanın etkisine girecek.

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Hava sıcaklıkları cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hissedilir düzeyde (6-12 derece) azalacak ve mevsim normalleri altında seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Rüzgar, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esecek.

23 NİSAN YAĞIŞLI GEÇECEK

Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun cumartesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı pazar günü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

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