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Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili olacak.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 04:39..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, pazartesi gübü Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yağmur uyarısı

MARMARA'DA SİS VE PUS GÖRÜLECEK

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan hariç) bölgeleriyle Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmurun ve yer yer sağanağın etkili olması bekleniyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ihtimali bulunuyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

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