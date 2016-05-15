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Meteoroloji'den önemli uyarı: Yağış geliyor

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

13.08.2018 - 14:24..
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Meteoroloji'den önemli uyarı: Yağış geliyor

Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yağışların Muğla'nın iç kesimleri, Denizli çevreleri, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kesimleri ve Tokat'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz illerinden Artvin'de sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR DA BEKLENİYOR

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor  25

İstanbul: Parçalı bulutlu  26

İzmir: Parçalı bulutlu  27

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı  30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.  24

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı  28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor  25
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı  20

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