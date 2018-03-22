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Metin Hara Adriana Lima'yı ailesiyle tanıştırdı

Yazar ve yorumcu Metin Hara ile yaklaşık 1 senedir aşk yaşayan Brezilyalı top model Adriana Lima sevgilisinin ailesi ile tanıştı.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 08:58..
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Metin Hara, ABD’de Adriana Lima’nın ailesi ile tanışmıştı. Lima’nın evinde gerçekleşen keyifli yemekte Lima ailesi gece sonu ailecek selfie yapmıştı. İlişkileri evlilik yolunda ilerleyen çiftten Hara, sevgilisini İstanbul’a davet ederek ailesi ile tanıştırdı.

Metin Hara Adriana Lima'yı ailesiyle tanıştırdı

AİLELERLE TANIŞILDI

Akşam'da yer alan habere göre, önceki akşam Arnavutköy’deki bir balıkçıda gerçekleşen tanışma yemeğinde Hara'nın annesi Mirey, babası Nisim, ablası Rosie ve yeğeni Leo müstakbel gelin adayı Adriana Lima’yla bir araya geldi. Neşeli geçen tanışma yemeği sonrası Hara ailesi ve Adriana Lima, mekan kapısında ailecek boy gösterdi. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, VIP araçlarına geçerek Adriana Lima’nın kaldığı Beşiktaş’ta ki Four Seasons otele geçti.

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