Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi

Adriana Lima ve Metin Hara aşkı sık sık yapılan ayrıldıkları yönündeki haberlere rağmen dolu dizgin devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde, Metin Hara ve Adriana Lima Miami sokaklarında kimseye aldırmadan gezip dondurma yiyerek selfie çekindi.
SEVGİLİSİNİN UÇUŞAN ETEĞİNE KAYITSIZ KALAMADI
Güzel sevgilisiyle Metin Hara'nın meraklı bakışlara aldırmadan geçirdiği romantik anları kameralara yansırken, Hara'nın sevgilisinin eteğinin uçuşmasını eliyle engellemesi dikkat çekti.
Adriana Lima'nın elbise tercihi ise "hamile mi?" sorularını akla getirdi.