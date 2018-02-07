CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

1 Anüsünden içeri silikon sıkılan köpek öldü Karaköy'de 2 kadın bir köpeğin hasta olduğunu fark edip veterinere götürdü. Çekilen röntgende anüsünden içeri silikon sıkıldığı anlaşılan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi Adriana Lima ve Metin Hara, Miami sokaklarında aşk turu attı.

3 Kitapseverlerin uğrak yeri olan sahaflar İstanbul'da kitap tutkunlarının gözdesi olan sahaflar, tarihi geçmişiyle öne çıkıyor.

4 Kitapseverlerin uğrak yeri olan sahaflar İstanbul'da kitap tutkunlarının gözdesi olan sahaflar, tarihi geçmişiyle öne çıkıyor.

5 Bakan Albayrak Hatay'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay'da PKK'nın roketli saldırılarında hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, Fatma Avlar ve Rıfat Sinirli'nin taziye çadırlarını ziyaret etti.

6 İngiltere'nin kadın Lawrance'si: Gertrude Bell Ortadoğu tarih boyunca İngilizlerin oyunlarını oynadığı, planlarını çizdiği ve uyguladığı topraklar oldu. İngiltere için o bölgedeki en önemli figürlerden biri de Gertrude Bell'di.