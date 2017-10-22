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Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Deniz Baykal için yapılması gerekenlerin uluslararası sisteme uygun yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Baydar, "İyi olacağına inanıyorum" dedi

22.10.2017 - 06:43
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Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Deniz Baykal'ın yakın dostu Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, "Beyni 60 yaşında birinin beynine benzemiyor, düzeleceğine inanıyorum" dedi.

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

BEYNİN DURUMU ÇOK KÖTÜ DEĞİL

Deniz Baykal'ın yanından ayrılmayan hatta ameliyatlarına giren Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, "Normalde 60 yaş üstü insanın beyni daha sulu olur ve kafatasıyla arasında boşluk bulunur. Deniz Bey’in beyni 30-35 yaşını aşmamış bir insanınki gibi tam kapalı. Orada kanama olunca baskı yapmaya başladı, bunun üzerine beyin sapına baskı oluşmaması için kafatasından bir bölüm açtık." şeklinde konuştu.

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Yapılması gereken her şeyin yapıldığını dile getiren yakın dostu Baydar, "Hepsi de uluslararası sisteme uygun olarak gerçekleşti. Şimdi beynin zamana ihtiyacı var, iyi olacağına inanıyorum" dedi.

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