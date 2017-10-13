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Metin Topuz avukatlarıyla görüştü

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan Metin Topuz'un avukatı görüşme sonrasında açıklama yaptı.

13.10.2017 - 14:41
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Metin Topuz avukatlarıyla görüştü

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından 4 Ekim'de tutuklandıktan sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulan Topuz'u avukatları ziyaret etti.

Metin Topuz avukatlarıyla görüştü

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Avukatlar Alibaş ve Akalp, müvekkilleri Topuz'la yaklaşık 2 saat görüştü.

Metin Topuz avukatlarıyla görüştü

"GÖZALTI SÜRESİNDE DE GÖRÜŞTÜK,
KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Halit Akalp, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkiliyle gerekli olan görüşmeyi yaptıklarını belirterek, "Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içerisinde zaten görüşme koşulları belli. Dolayısıyla da biz görüşmemizi yaptık. Gözaltı süresinde de müvekkilimizle yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde görüştük. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda da çok rahat bir görüşme yaptık." dedi.

Metin Topuz avukatlarıyla görüştü

YAKUP SAYGILI İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜ SORULDU

ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi FETÖ'cü Mehmet Topuz'un, 17 Aralık 2013'teki kumpastan bir ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği görüntülere ulaşılmış ve bu görüşmede, 17-25 Aralık kumpasında aktif görev alan dönemin Mali Suçlarla Şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştü. Saat 12.17'de başlayan görüşme 1 saat sürdüğü ortaya çıkmıştı. Topuz'un avukatına gazeteciler tarafından bu görüşmenin içeriği soruldu. Avukat "Onları biz bilemeyiz." şeklinde yanıt verdi.

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