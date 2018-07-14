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Metris Kışlası'na kentsel dönüşüm

İstanbul Büyükşehir Belelediye (İBB) Meclisi'nde onaylanan proje, 1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 17:17..
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Metris Kışlası'na kentsel dönüşüm

3 yıl önce Esenler Belediyesi'ne devredilen arazi için kentsel dönüşüm çalışmaları startı verilecek.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Esenler'de, özellikle Havalimanı Mahallesi'nde bulunan riskli yapıların, kentsel dönüşüm çerçevesinde "Rezerv Yapı Alanı" olanak kullanılacak olan Metris Kışla arazisi ile ilgili hazırlanan protokol İBB Meclisi'nde görüşüldü. Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve işin müteahhitlik kısmını üstlenecek olan KİPTAŞ arasında hazırlanan kentsel dönüşüm projesinin protokolü İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Protokole göre yapılacak olan konutlara, yıkılacak olan riskli yapılarda oturan vatandaşlar taşınacak.

Metris Kışlası'na kentsel dönüşüm

KİPTAŞ İNŞA EDECEK

Masrafları İBB tarafından karşılanacak olan mega projenin inşaatlarının yapımını KİPTAŞ gerçekleştirecek. Arazinin sahibi konumundaki Esenler Belediyesi yapılacak olan yapıların belli bir kısmının sahibi olacak.

Protokole göre rezerv alanda inşa edilecek konutların yüzde 60'i İBB'ye, yüzde 40'ı ise Esenler Belediyesi'ne ait olacak. Proje kapsamında yapılacak olan ticaret alanlarının ise yüzde 90'ı İBB'ye, yüzde 10'u ise Esenler Belediyesi'ne devredilecek.

Metris Kışlası'na kentsel dönüşüm

PROTOKOL SÜRESİ 10 YIL

İBB'ye bırakılan konut ve ticaret alanlarının ekonomik değeri, İBB'nin protokol kapsamında yaptığı masrafları karşılamaması durumunda eksik kalan miktarın yüzde 40'ını Esenler Belediyesi İBB'ye ayni veya nakdi olarak ödeyecek. Protokolün süresi 10 yıl olarak belirlendi. Süre bitiminde tarafların karşılıklı olarak mutabakata varılması halinde süre uzatılabilecek. Metris Cezaevi’nin bulunduğu kısım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın daha önce onayladığı proje ile “Esenler Adalet Sarayı” alanı olarak planlanmıştı.

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