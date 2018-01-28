İstasyonda bekleyen kadını trenin önüne itti

Kılıçdaroğlu yaralı askerleri ziyaret etti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde halk, yeni liderini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

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Erzurum'da buz tutan şelalelere tırmandılar

Erzurum'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, 'Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali'ne, dünyanın dört bir yanından katılan dağcılar, bölgede buz tutan şelalelere tırmandı.