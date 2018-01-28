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İstasyonda bekleyen kadını trenin önüne itti

Brezilya’da genç bir kadın, metro istasyonunda bir şahıs tarafından, yaklaşmakta olan trenin önüne itildi.

İHA | 28.01.2018 - 10:40..
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Sao Paulo’da yaşanan olayda, raylardaki boşluğa düşen genç kadın, inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı.

"ŞEYTANIN EMRİNİ YERİNE GETİRDİM"

Metro istasyonunda bekleyen kadını iten şahıs güvenlik görevlileri tarafında yakalanarak polise teslim edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen şahıs, “Şeytanın emrini yerine getirdim.” dedi.

İstasyonda bekleyen kadını trenin önüne itti ViDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Raylardaki boşluğa düşen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.İstasyonda bekleyen kadını trenin önüne itti

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