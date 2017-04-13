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Metrobüs yoluna yeni düzenlemeler yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Haliç ve Avcılar arasındaki bariyerleri değiştirerek yeni bir düzenlemeye gitti.

13.04.2017 - 17:38
  1. Haberler
  2. Emlak
Metrobüs yoluna yeni düzenlemeler yapıldı

İETT'nin İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı metrobüs sistemi, ilk etabının hizmete girdiği 2007 yılından itibaren günlük ortalama 1.5 milyonu aşan yolcu sayısı ile toplu ulaşımda önemli bir yer edindi.

Metrobüs yoluna yeni düzenlemeler yapıldı

İki yakayı birbirine bağlayan üçüncü etap olan Söğütlüçeşme bölümü 2009 yılında devreye giren Metrobüs hattı, otobüslerin kapıları nedeniyle ters uygulanmasıyla da zaman zaman tartışıldı. Habertürk'ün haberine göre, hatta yaşanan kazaların sebepleri arasında bu ters yön uygulaması ile yeterince güçlü olmadığı öne sürülen metrobüs yolu bariyerleri (korkuluk) gösterildi. Tartışmalar sürerken kazalar da peşi sıra geldi.

HALİÇ-AVCILAR ARASI TAMAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tartışmalar ve yaşanan kazaların ardından metrobüs yolunu diğer yoldan ayıran bariyerlerin güçlendirilmesi için çalışma başlattı.

Araçların metrobüs yoluna ya da metrobüsün akan trafiğe girmesini engellemeyi amaçlayan çalışmada ilk olarak Haliç ve Avcılar arasında yer alan bariyerler değiştirildi. Bariyer yenileme çalışmalarında, seyir halinde giden araçların istemsiz olarak yol dışına çıkmalarının önüne geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanan korkuluklar kullanılıyor.

Metrobüs yoluna yeni düzenlemeler yapıldı

BEYLİKDÜZÜ'NE KADAR SÜRECEK

Araç sayısının her geçen gün arttığı günümüzde karayolları güvenliğinin önemli unsurlarından biri olan korkuluklar, metrobüs yollarının özellikleri ve araçların yoldan çıkma riskleri analiz edilerek uygulanıyor. Alanında uzman ve deneyimli ekipler tarafından yapılan yenileme çalışmaları, metrobüs yolu boyunca Beylikdüzü'ne kadar sürecek.

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