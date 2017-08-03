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Metrobüste sürpriz evlilik teklifi

İstanbul'da 28 yaşındaki Efe Erol Alagöz, kız arkadaşına metrobüste sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

03.08.2017 - 13:24
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Özel bir şirkette çalışan Alagöz, yaklaşık 2 yıl önce Gülçin Palak ile tanıştı. Kız arkadaşının elini ilk kez tuttuğu metrobüste evlilik teklifi yapmak isteyen Alagöz, İETT'ye başvurdu. Başvuru üzerine İETT yetkilileri evlilik teklifi için bir metrobüsü hazırladı.

MÜZİSYENLERDE VARDI

Zincirlikuyu-Avcılar arasında sefer yapan metrobüse binen müzisyenler teklif için metrobüste hazırlandı.

Cennet Mahallesine gelince metrobüse binen Palak, büyük bir sürprizle karşılaştı. İlk anda büyük şaşkınlık yaşayan Palak, ne yapacağını bilemedi.

Palak, daha sonra yere diz çökerek, "Benimle evlenir misin?" diye soran Alagöz'e "evet" cevabını verdi.

Metrobüste sürpriz evlilik teklifi

"AYAKLARIM HALEN TİTRİYOR"

Palak, biraz olayı anladığını ama bu kadarını beklemediğini ifade ederek, ''Bugün bir şey olacak diyordum. Ama ne olacağını bilmiyordum. Çok mutluyum ve ayaklarım halen titriyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

İLK DEFA METROBÜSTE EL ELE TUTUŞMUŞLAR

Efe Erol Alagöz ise her şeyin ani geliştiğini ve bir anda aklına böyle bir şey geldiğini dile getirerek, ''İnanılmaz güzel oldu. İlk defa ele ele metrobüste tutuşmuştuk. Bundan dolayı burayı seçmek istedim. Bir günde hazırlandım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İETT'nin verdiği destekten dolayı onlara teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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