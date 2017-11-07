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Metrolar en az yüzde 51 yerli malı ile üretilecek

Metro ve benzeri araçların asgari yüzde 51 yerli malı ile üretilmesine yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yer aldı.

07.11.2017 - 08:01
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metro

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı sistemlerinin proje ve şartnamelerinin onaylanması ile standartlarının belirlenmesine ilişkin görev ve yetkinin, 26 Eylül 2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 15'inci maddesi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

YÜZDE 51'İ YERLİ MALI OLACAK

Genelgede, bu kapsamda emniyet, güvenlik, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin yapacağı metro, hafif raylı sistem, tramvay ile benzeri kullanılan çeken ve çekilen araçların asgari yüzde 51 yerli malı olacağı belirtildi.

Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlerin alımına dair teknik şartnameler başta olmak üzere yerli üretim ve hizmetlerin sunulmasını engelleyen ikincil mevzuat hükümlerine yer verilmeyeceği kaydedilen genelgede, yerli üretim ve alımlarla ilgili yapılacak ihale ve sair tedarik işlerinde yerli üretim ve hizmetlerin kullanımını sağlayacak teknik ve idari düzenlemelerin teşvik edilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması istenildi.

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