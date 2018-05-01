Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili Bitlis’te tüm camilerde coşku içerisinde idrak edilirken, camiye oyuncakları ile gelen çocuklar ise gönüllerince oyun oynadılar.

"CAMİDE ÇOCUK SESİ DUYMUYORSANIZ.."

Cami cemaati de çocuklardan rahatsız olmayıp hem mevlidi dinledi hem de çocukları izlerken akıllara Fatih Sultan Mehmet Han’ın “Siz saf tutarken çocuk sesleri duymuyorsanız geleceğinizden endişe duyun” sözlerini getirdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Memduh Eren Camii’nde idrak edilen Berat Kandili’nde, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlidi-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlenirken, programlardan sonra vatandaşlara bazı ikramlarda bulunuldu.

Mevlide gelen çocuklar oyunlarıyla camiyi şenlendirdi VİDEO

