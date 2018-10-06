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Mevlüt Uysal: İstanbul işgale boyun eğmeyecektir

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923'te ve son olarak 15 Temmuz 2016'da göstermiştir." dedi.

DHA | 06.10.2018 - 16:45..
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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü nedeniyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  52. Motorlu Piyade Tümeni Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, gaziler, askeri erkan, idari yöneticiler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Mevlüt Uysal: İstanbul işgale boyun eğmeyecektir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI OKUNDU

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlüt Uysal'a gönderdiği tebrik mesajı okundu. Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü nedeniyle gönderdiği mesajda, “İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum." dedi.

Mevlüt Uysal: İstanbul işgale boyun eğmeyecektir

"İŞGALE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ EN SON 15 TEMMUZ'DA GÖSTERDİK"

Mevlüt Uysal ise yayımladığı mesajda, “İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923'te ve son olarak 15 Temmuz 2016'da göstermiştir. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünde bu güzel şehri işgale karşı savunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı ve vatanımız için canından geçen tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal: İstanbul işgale boyun eğmeyecektir

Mevlüt Uysal: İstanbul işgale boyun eğmeyecektir

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