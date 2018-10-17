Mevsimsel hastalıklardan korunmanın yolları

Sonbahar aylarında görülen mevsimsel alerjik rinit ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veren uzmanlar, alerjik rinitin kendini sık hapşırma, burun akıntısı, kaşıntı ve burun tıkanıklığı şikayetleriyle gösterdiğini belirtiyor. Bunların ataklar şeklinde ortaya çıktığını ancak söz konusu belirtileri taklit eden başka burun hastalıklarının olabileceğini de vurgulayan uzmanlar, bu nedenle yanlış teşhis ve tedavinin önüne geçmek için KBB hekimlerine başvurulmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

ALERJİK MADDENİN HANGİ TİP OLDUĞU MUTLAKA SAPTANMALI

Hastalığın tanısında hasta öyküsü ve muayenenin büyük önem taşıdığını dile getiren uzmanlar, tekrarlayan şikayetler olmasının ve muayenede de alerjik riniti destekleyen bulguların saptanmasının tanıyı güçlendirdiğini anlatıyor. Uzmanlar, “Beraberinde birtakım laboratuvar tetkiklerine de başvurulabilir. Bunların başında alerji testleri gelir. Bu tetkikler kanda yapılabileceği gibi deri üzerinde de uygulanabilir. Testlerin negatif çıkması alerji olmadığını göstermez. Ancak alerjik maddenin hangi tip olduğu mutlaka saptanmalıdır” diyor.

NEZLE VE GRİP BELİRTİLERİ, ALERJİK RİNİT BELİRTİLERİ İLE KARIŞTIRILABİLİR

Sonbahar aylarında hava akım değişiklikleri nedeniyle özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesine güneyden gelen toz bulutları, bitki polenleri, kuru otlar ve yaprakların arttığını kaydeden uzmanlar, “Ayrıca yağmurlarla birlikte nem ve küf de gelişmektedir. Okulların açılması, şehir değiştirmeler gibi sebeplerle oluşan yeni ortamlar alerjiyi tetikleyebilir. Özellikle okula başlayan çocuklarda artan nezle ve grip belirtilerine benzer belirtilere sahip alerjik rinitler karıştırılarak atlanabilmektedir” bilgilerini paylaşıyor.

ALERJİK RİNİT ASTIMI TETİKLEYEBİLİR

Polenlerin, solunum yoluyla vücuda girdiğinde, vücutta salınan “histamin” etkisiyle alerjik nezle veya rinit tablosuna neden olabileceğine de işaret eden uzmanlar, “Burunda akıntı ve kaşınma başlayıp, hapşırık nöbetleri, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile devam edebilir. Ayrıca bronşlar etkilenerek, öksürük, nefes darlığı ve hırıltıyla kendini gösteren alerjik astım krizleri de ortaya çıkabilir. Gözlerde sulanma, şişme ve kaşıntıya, ciltteki kızarıklık ile kaşıntının eşlik edebilir, vücutta genel olarak yorgunluk, halsizlik, sinirlilik ve konsantrasyon bozukluğu da görülebilir” ifadelerini kullanıyor.

KIYAFETLERİ 60 DERECEDEN YÜKSEK ISIDA YIKAYIN

Evdeki alerjik reaksiyonlara da değinen uzmanlar şunları aktarıyor:

“Alerjen ev tozu yani mite denilen gözle görülemeyen böcekleri yok etmek amacıyla ortamdaki pamuk ve yünlü eşyaların azaltılması, kıyafetlerin 60 dereceden yüksek ısıda yıkanması, peluş oyuncakların, halı ve benzeri ortam sağlayan eşyaların kaldırılması, ıslak temizlik yapılması, özel filtreli elektrik süpürgeleri kullanılması gerekir. Polen alerjisi tespit edilmesi durumunda bahar aylarında sabah dışarı çıkılmaması, pencereler açıkken uyunmaması ve küf alerjisi halinde de rutubetli ortamların azaltılması gibi önlemler almak gerekir.”





AŞI ETKİLİ BİR KORUNMA YÖNTEMİ

Bir başka korunma yönteminin de aşı olduğunu belirten uzmanlar, “Genel olarak bahar alerjilerinden korunmak için polenlerin en yoğun olduğu sabah saatlerinde açık havaya çıkılmamalı, bu saatlerde ev havalandırılmamalı. Bu dönemde açık havada spor yapılmamalı. Polenler saçlar ve giysiler yoluyla iç mekanlara taşınabileceğinden, dışarıda giyilen giysiler eve gelince değiştirilmeli. Saçlar her akşam yıkanmalı. Klima kullanılıyorsa mutlaka polen filtresi kullanılmalı. Polen mevsiminde açık havaya çıkarken şapka ve gözlük kullanılmalı. Havalandırılmayan, sigara içilen ortamlarda durulmamalı” diyerek bu önerilerin dikkate alınmasını istiyor.