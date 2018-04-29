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Meyve çekirdekleri ve bitki tohumları takıya dönüşüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki köylü kadınlar, zeytin, erik, şeftali ve badem gibi meyvelerin çekirdekleri ile Kazdağları'nın eteklerinden toplanan bazı bitkiler ve tohumlarından takı üretiyor.

AA | 29.04.2018 - 14:35..
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Meyve çekirdekleri ve bitki tohumları takıya dönüşüyor

Meyvelerin çekirdeklerinin bir yıl kurutulmasının ardından kadınlar tarafından üretilen takılar, Tahtakuşlar Mahallesi'nde bulunan Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde satışa sunuluyor.

Fiyatları 5 ile 20 lira arasında değişen takıların satışından elde edilen kazancın yarısına ortak olan köylü kadınlar aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Meyve çekirdekleri ve bitki tohumları takıya dönüşüyor

Galerinin müdürü Mustafa Selim Kudar, yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın başlı başına bir hazine olduğunu, bu hazineyi en iyi şekilde değerlendirmek için organik takılara yöneldiklerini söyledi.

"OBJELERDEN ESİNLENEREK TAKILAR YAPIYORUZ"

Mustafa Selim Kudar, bu sene daha detaylı ve yeni tasarımlarla organik bitkilerden takılar yaptırdıklarını belirterek, "2018 sezonunda sattığımız bütün organik takıları köyümüzdeki kadınlara yaptırıyoruz. Organik takıların tasarımı tamamen bana ve eşime ait. Eski Türkmen takı objelerinden esinlenerek takılar tasarlıyoruz" dedi.

Meyve çekirdekleri ve bitki tohumları takıya dönüşüyor

"TAKILAR BOLLUK BEREKET GETİRİRDİ"

Selim Kudar, "Bir domates, salatalık tohumu yok artık. Ama zeytinlere bari sahip çıkalım diye yediğimiz zeytinleri biriktirerek ya da komşularımızdan toplayarak hazırlığımızı yaptık. Zeytin çekirdekli takılarımızı genç kızlar için hazırladık. Diğer erik, şeftali çekirdekleri ile badem, ceviz gibi kabukluların da değişik tasarımlarla burada tanıtımına başladık. Bu sene yaptıklarımız arasından badem ve değişik tohumlardan takılarımız oldu.

Genç kızlar bu tohumu koruyacak ve bol takı oradan geliyor. Tohum bolluk, bereket ve zenginlik sembolüdür. 50 çekirdekli takısı olan 50 ağaçlık zeytinliğe sahip. Bin yıllık bir ağaç zeytin. Doğayı koruyacaksın ki sana verecek ya da toprağa vereceksin ki geri dönüşü olacak. Bir kız başka bir yere gelin gideceği zaman bütün tohumlardan takılır o şekilde uğurlanır o da gittiği yere bolluk bereket getirirdi" şeklinde konuştu.

Meyve çekirdekleri ve bitki tohumları takıya dönüşüyor

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