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Mezarlık kavşağındaki köprü genişletiliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda yaptığı çalışmalar yol ve köprü genişletmelerle devam ediyor.

İHA | 11.04.2018 - 15:11..
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Yoğun trafik akışını rahatlatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Mezarlık Kavşağı’nda (İpekyolu üzerinde) bulunan köprüyü genişleterek, İpekyolu’ndaki trafik yoğunluğunu asgariye indirmek istiyor.

13 NİSAN'DA TRAFİĞE KAPATILACAK

Trafiği rahatlatma projesi kapsamında, yeniden inşa edilen alt ve üst yapı çalışmalarında Mezarlık Kavşağı, D-400 (İpekyolu) yolu üzerinde bulunan köprünün genişletme çalışmaları alt gidiş ve gelişler 13 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılacak.

Mezarlık kavşağındaki köprü genişletiliyor

TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAK

Mezarlık Kavşağı Köprüsü’nün her iki taraftan 35’er metre olmak üzere toplam 70 metre genişleyeceğini belirten yetkililer, köprüdeki trafik akışının rahatlayacağını belirtti.

Yetkililer, GATEM ve Başpınar tarafından gelen sürücülerin mağdur olmaması için eski tren yolundan iki gidiş ve iki geliş servis yolu ile trafik akışının devam edileceğini belirtti.

Mezarlık kavşağındaki köprü genişletiliyor

ÇALIŞMALAR 4 AY SÜRECEK

Bu açıdan Mezarlık Kavşağı’nda köprüde yapılacak olan çalışmalardan dolayı vatandaşların ve araç sürücülerinin mağdur olmaması için trafik işareti ve yönlendirmelere uymaları gerekiyor. Uygulamanın 13 Nisan Cuma günü saat 24.00’dan itibaren başlayacağı ve yaklaşık 4 ay kadar süreceği açıklandı.

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