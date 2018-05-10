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Mezarlıkta kenevir yetiştirdiler

Zehir tacirlerinin Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Boğaziçi Köyü mezarlığını üretim alanı olarak kullandığı ortaya çıktı.

İHA | 10.05.2018 - 08:43..
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kenevir

Aydın’da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri çalışmalarını genişletirken zehir tacirleri de her yolu denemeye başladı.

Koçarlı Boğaziçi Köyü Mezarlığına, cenazesi olmamasına rağmen şüpheli kişilerin geldiği ve mezar ziyaretinden ziyade başka işlerle uğraştığı yolunda ihbar alan güvenlik güçleri mezarlığı izlemeye aldı.

KENEVİR TESPİT EDİLDİ

Mezarlıkta yapılan incelemede zehir tacirlerinin mezarlıkta uyuşturucu yapımında kullandıkları kenevir bitkisi yetiştirdikleri belirlendi. Olayla ilgili kimse yakalanamazken, mezarlıktaki kenevir bitkilerinin imha edildiği öğrenildi.

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