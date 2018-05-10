Mezarlıkta kenevir yetiştirdiler

1 Cumhurbaşkanlığı geçici aday listesi Resmi Gazete'de YSK, cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı adayın katılabileceğine karar verdi.

2 İzmir'de FETÖ operasyonu: 96 askere gözaltı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına aralarında 91'i daha önce açığa alınmış olan 96 şüpheliye gözaltı kararı çıktı.

3 Alman mahkemesi: Öğretmen başörtüsü takamaz Berlin'de bir ilkokul öğretmeni, dersi başörtüsüyle verebilmek için dava açtı ancak Berlin İş Mahkemesi tarafsızlık gerekçesiyle davayı reddetti.

4 Hayranlarında Aslı Enver'e Murat Boz desteği Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.

5 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

6 Trump'ın CIA Direktörü adayından işkence olmayacak sözü Daha önce işkence suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için tepkilere neden olan Haspel, kendi direktörlüğü döneminde bu tür eylemlerin olmayacağını söyledi.