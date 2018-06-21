Mezun olan down sendromlu genç, diplomasını dans ederek aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyelaetinde bulunan Midland şehrinde yaşayan Carlos Neira, down sendromlu bir genç.

Şu an 19 yaşında olan Neira, ailesinin 8 çocuğunun sonuncusu. Kalabalık bir ailede doğmuş olmasına rağmen ailesinin desteği ile iyi bir eğitim alarak bu yıl liseden başarıyla mezun oldu.

SEVİNÇTEN YERİNDE DURAMADI

Karma eğitim veren bir liseden başarıyla mezun olan Neira, mezuniyet töreninde sahneye dans ederek ve zıplayarak geldi. Neira'nın mutluluğuna diplomasını veren hocaları da eşlik etti.

Down sendromlu gencin mezuniyet sevinci VİDEO