taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68285
Euro
6.57725
Altın
1226.795
Borsa
98646.56
Gram Altın
224.329

Mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri,teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi kazanmak için +1 Eğitim Modeli ile iş sahibi oluyorlar.

AA | 17.10.2018 - 12:40..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Fakültelerde 7+1, meslek yüksekokullarında ise 3+1 eğitim modeli olarak tanımlanan proje kapsamında, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler üniversite-iş dünyası iş birliğiyle yetişiyor.

SİGORTALARI YAPILIYOR

Proje sayesinde tam zamanlı olarak işletmelerde görev yapan öğrenciler, bilgiyi beceriye dönüştürme fırsatı yakalayarak, iş başı yapma imkanı da buluyor.

Akademi ve iş yeri danışmanlarının da destekleriyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağlayan projede, öğrencilerin sigortaları SUBÜ tarafından yapılıyor.

İŞLETMELERE DEVLET DESTEĞİ

Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 2 bin 300 meslek yüksekokulu ve bin 500 fakülte öğrencisi, tam zamanlı olarak işletmelere yerleştirildi.

Öğrenciler, bu sayede okulda aldıkları teorik ve pratik bilgilerini, işletmelerde uygulama becerisine dönüştürüyor. "+1 Eğitim Modeli" sürecinde, uygulamaya giden öğrencilere ödenen ücretler için işletmelere devlet desteği de yapılıyor.

Mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

"İŞİ İŞ YERİNDE ÖĞRENİYORLAR"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, projeyle öğrencileri tam zamanlı olarak işletmelere gönderip eğitim almalarını sağladıklarını belirterek, bu sayede öğrencilerin gerçek anlamda işi iş yerinde öğrendiğini söyledi.

TÜM BÖLÜMLERE YAYILACAK

Öğrencilerin daha sonra gittikleri firmalarda istihdam edilebildiğini aktaran Mehmet Sarıbıyık, "Uluslararası Ticaret Bölümü'ndeki öğrencilerin yüzde 80 oranında gittikleri işletmelerde istihdam edildiğine dair elimizde veriler var. Bu da bizim yaptığımız uygulamaların doğru olduğunu gösteriyor. Bu uygulamayı tüm bölümlere yayarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu projeyle iş arayanların kolay iş bulmasını, nitelikli eleman arayan insanların da nitelikli eleman bulmalarını, birinci elden temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1079
Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

18
Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

85
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

35
Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

59
Sözleşmesini uzatan Fatih Terim'in alacağı ücret

Sözleşmesini uzatan Fatih Terim'in alacağı ücret

161
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

359
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM