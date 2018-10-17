Mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

Fakültelerde 7+1, meslek yüksekokullarında ise 3+1 eğitim modeli olarak tanımlanan proje kapsamında, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler üniversite-iş dünyası iş birliğiyle yetişiyor.

SİGORTALARI YAPILIYOR

Proje sayesinde tam zamanlı olarak işletmelerde görev yapan öğrenciler, bilgiyi beceriye dönüştürme fırsatı yakalayarak, iş başı yapma imkanı da buluyor.

Akademi ve iş yeri danışmanlarının da destekleriyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağlayan projede, öğrencilerin sigortaları SUBÜ tarafından yapılıyor.

İŞLETMELERE DEVLET DESTEĞİ

Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 2 bin 300 meslek yüksekokulu ve bin 500 fakülte öğrencisi, tam zamanlı olarak işletmelere yerleştirildi.

Öğrenciler, bu sayede okulda aldıkları teorik ve pratik bilgilerini, işletmelerde uygulama becerisine dönüştürüyor. "+1 Eğitim Modeli" sürecinde, uygulamaya giden öğrencilere ödenen ücretler için işletmelere devlet desteği de yapılıyor.

"İŞİ İŞ YERİNDE ÖĞRENİYORLAR"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, projeyle öğrencileri tam zamanlı olarak işletmelere gönderip eğitim almalarını sağladıklarını belirterek, bu sayede öğrencilerin gerçek anlamda işi iş yerinde öğrendiğini söyledi.

TÜM BÖLÜMLERE YAYILACAK

Öğrencilerin daha sonra gittikleri firmalarda istihdam edilebildiğini aktaran Mehmet Sarıbıyık, "Uluslararası Ticaret Bölümü'ndeki öğrencilerin yüzde 80 oranında gittikleri işletmelerde istihdam edildiğine dair elimizde veriler var. Bu da bizim yaptığımız uygulamaların doğru olduğunu gösteriyor. Bu uygulamayı tüm bölümlere yayarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu projeyle iş arayanların kolay iş bulmasını, nitelikli eleman arayan insanların da nitelikli eleman bulmalarını, birinci elden temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.