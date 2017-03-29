MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Avrupa ile ilişkiler ve terörle mücadele öne çıktı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İSLAM KARŞITI IRKIÇILIK FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

"Son günlerde Türk siyasetçi ve devlet adamlarına karşı bazı Avrupa ülkelerinde muhatap hükümetlerce sergilenen uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik teamüllere aykırı tutum ve davranışlar ile bu kapsamdaki İslam karşıtı ırkçılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Devletimizin fiziki saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun müdafaası hususunda alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir.

DEAŞ'A KARŞI YÜRÜTÜLEN HAREKAT BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir.