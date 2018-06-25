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MHP 12 yeni ilde vekil çıkarttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu seçimlerde, ittifak ortağı MHP de milletvekili sayısını arttırdı.

AA | 25.06.2018 - 02:10..
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Yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 11.16'sını alan MHP, 1 Kasım'daki 40 milletvekili sayısını geçerek 49 milletvekili çıkarttı.

1 KASIM'DA ÇIKARTAMADIĞI 12 İLDE VEKİL KAZANDI

1 Kasım'da 40 milletvekiline sahip olan ama partiden istifalarla 26. Dönemin sonunda Meclis'te 35 sandalyeyle temsil edilen MHP'nin milletvekili sayısı yapılan seçimlerin ardından 49'a yükseldi. 5 kadın, MHP listelerinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

MHP, milletvekili sayılarını Ankara'da 4'ten 5'e, Gaziantep'te 1'den 2'ye, Hatay'da 1'den 2'ye, Kayseri'de 1'den 2'ye, Konya'da 1'den 2'ye yükseltirken, 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray'da ise birer milletvekili kazandı.

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