MHP 12 yeni ilde vekil çıkarttı

Yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 11.16'sını alan MHP, 1 Kasım'daki 40 milletvekili sayısını geçerek 49 milletvekili çıkarttı.

1 KASIM'DA ÇIKARTAMADIĞI 12 İLDE VEKİL KAZANDI

1 Kasım'da 40 milletvekiline sahip olan ama partiden istifalarla 26. Dönemin sonunda Meclis'te 35 sandalyeyle temsil edilen MHP'nin milletvekili sayısı yapılan seçimlerin ardından 49'a yükseldi. 5 kadın, MHP listelerinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

MHP, milletvekili sayılarını Ankara'da 4'ten 5'e, Gaziantep'te 1'den 2'ye, Hatay'da 1'den 2'ye, Kayseri'de 1'den 2'ye, Konya'da 1'den 2'ye yükseltirken, 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray'da ise birer milletvekili kazandı.