MHP atağa geçti: Ankara'da Gökçek sesleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında gemileri yaktı ve yerel seçimde AK Parti ile iş birliğinden vazgeçtiklerini açıkladı.

MHP HABERTÜRK'E AÇIKLADI

Daha önce MHP, büyükşehirlerde AK Parti'ye karşı aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu. İş birliğinin sonlanmasından bir gün sonra MHP, Habertürk TV'den Saliha Çolak'a Ankara adaylarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bilgiyi verdi.

"MELİH GÖKÇEK'İ DÜŞÜNÜYORUZ"

MHP kaynaklarına göre Melih Gökçek, Ankara'da MHP'nin adayı olarak düşünülüyor.

GÖKÇEK'İN CV'Sİ

Aslında Gökçek'in MHP'den aday olması oldukça mümkün. Çünkü Melih Gökçek, siyasi hayatı boyunca pek çok siyasi parti ile çalışarak 23 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Beleye Başkanlığı'nı yürüttü.

İşte Gökçek'in CV'si:

Anavatan Partisi (1984-1991)

Refah Partisi (1991-1998)

Fazilet Partisi (1998-2001)

Demokrat Parti (2002)

Adalet ve Kalkınma Partisi (2003-?)