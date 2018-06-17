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MHP: Cumhur İttifakı 1 kişiyi desteklemek değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Cumhurbaşkanı milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir" dedi.

DHA | 17.06.2018 - 22:28..
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MHP'nin aldığı kararın sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olarak algılanmaması gerektiğini belirten Aycan, "Bunu iyi ayıralım. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir." şeklinde konuştu.

MHP: Cumhur İttifakı 1 kişiyi desteklemek değildir

"DAVAMIZ ÜLKE VE MİLLET DAVASI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, partililerle bayramlaştı.

Burada açıklamalarda bulunan MHP'li Aycan, 'cumhur ittifakı'nın bir kişiyi desteklemek olmadığını söyledi. Türkiye'nin zor günlerden geçtiği zaman herkesin 'MHP nerede?' diye sorduğunu belirten Aycan, "Biz zaten her zaman bu görevi yaptık. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla 'partim' demedi, 'ben' demedi. Fedakarlık etmek gerekiyorsa bireysel anlamda etti, iki adım geri çekildi. O gün devleti kim temsil ediyorsa ona destek verdi. Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır" diye konuştu.

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