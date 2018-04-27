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MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

Muhalefetin yarattığı ittifak fırtınası 48 saat sürdü. Dün Bahçeli'nin gündeminde siyaset yoktu. Milletvekili adaylığı başvurusunun ardından MHP'lilerle havadan sudan sohbet etti.

AA | 27.04.2018 - 08:11..
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MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

MHP'de 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. Başvurular, parti genel merkezinde yapılıyor.

MHP'de, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurularının yapılabilmesi için parti genel merkezindeki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nun bulunduğu alanda kayıt kabul masaları kuruldu.

Parti genel merkezine dün sabah erken saatlerde gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylık başvurusu için kayıt kabulün yapıldığı salona girdi.

YÜZÜĞÜ ÇOK BEĞENİLDİ

Bahçeli, adaylık başvurusunu yaptıktan sonra görevlilerle ve parti yetkilileriyle sohbet etti. MHP Lideri'nin özel yapım yüzüğü burada ilgi odağı oldu.

MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

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