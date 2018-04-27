MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

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Çin halkı topladığı puana göre yaşayacak

Polislerin suçluları yakalamak için akıllı gözlükler kullandığı Çin'de 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçilmesi planlanıyor. Buna göre tüm vatandaşlar topladığı puanlarla yaşayacak.