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MHP olağanüstü toplanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üylerini 10-12 Şubat'ta Konya'da olağanüstü toplama kararı aldı.

04.02.2017 - 22:55
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Olağanüstü toplantıda referandum süreci değerlendirilecek.

AYRINTILAR GELECEK..

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