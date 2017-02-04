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MHP olağanüstü toplanıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üylerini 10-12 Şubat'ta Konya'da olağanüstü toplama kararı aldı.
04.02.2017 - 22:55
Haberler
Politika
Olağanüstü toplantıda referandum süreci değerlendirilecek.
AYRINTILAR GELECEK..
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