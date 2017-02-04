MHP olağanüstü toplanıyor

Sezon başında Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Riekerink gözden düştü, istifaya davet edildi.

Riekerink için istifa sesleri

Avustralya'nın The Sunshine kıyıları binlerce deniz anası tarafından işgal edildi.

ABD uçakları, Rakka'da terör örgütü DEAŞ’a ait, aralarında petrol rafinerilerinin de bulunduğu hedeflere 20 hava saldırısı düzenledi.

Bakan Işık, "Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, sorumsuzca ve provokatiftir." dedi.

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Meral Akşener'in referandum ütopyası

MHP"den ihraç edilen Meral Akşener, Yalova'da yaptığı konuşmada, " Benim inancım tamdır. 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi.