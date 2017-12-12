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MHP'den Bitcoin raporu

Her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin, Bahçeli'nin de gündeminde. MHP Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Bitcoin için mevzuat çalışmalarına başlanılmasını istendi.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 22:15..
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MHP'den Bitcoin raporu

Kripto para birimi Bitcoin için MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu bir rapor hazırladı.

DÜNYADAN GERİ KALMAMALIYIZ

Tanrıkulu raporunda, "Dünyadan geri kalmamak adına Türkiye'de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışmalarına başlanmalıdır" dedi.

MHP'den Bitcoin raporu

"TÜRKİYE'DE BİTCOİN BORSASI OLSUN"

Raporda, "Ülkemizde hizmet verecek bir Bitcoin borsası ve bu alanı düzenleyen bir mevzuat ile pazarda ön alınabilecek” görüşüne yer verildi. Dünyada 5.8 milyon kullanıcının kripto para kullandığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

ÜLKEMİZDE BİTCOİN KULLANANLARIN SAYISI ARTIYOR

"Halen Türkiye’de çok sayıda işletme kripto para ile ödeme kabul etmekte, Bitcoin tarzi kripto para birimlerini kullanan müşterilerin sayısı artmaktadır. Mevzuatımızda kripto paralarla ilgili herhangi bir söylem bulunmadığı ve kripto paralar kullanılarak vergi kaçırma, kara para aklama gibi yasadışı işler yapılmadığı sürece kripto para kullanımı yasal olduğu söylenebilecektir. Bu nedenle Türkiye’de kripto paralar ile alışveriş yapmak, al-sat yaparak yatırım yapmak ve madencilik yaparak kripto para üretmek Türkiye’de henüz suç kapsamında değildir."

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