MHP'den kayıp kaçak teklifi

Kaçak elektrik kullanımı, faturalara kayıp-kaçak bedeli olarak yansıyordu.

Bu bedel zaman zaman tartışmalara neden olmuştu.

Tartışmalar Meclis gündemine taşındı.

TEKLİF MECLİS'TE

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, konuyla ilgili çalışmasını tamamlayarak TBMM Başkanvekilliğine kanun değişikliği teklifi verdi.

TÜKETİCİ HAKLARINA AYKIRI

"Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin, dağıtım sisteminin kayıp ve kaçağına muhatap kılınması, Anayasa'nın hukuk devleti, sosyal devlet, adalet ve eşitlik ilkelerine ve evrensel tüketici haklarına aykırıdır." şeklinde konuştu.