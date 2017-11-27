MHP'li Büyükataman Arınç'a Pinokyo dedi

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın “80 milyonluk kitlede 80 kişi hariç herkes Fethullah Gülen’e sempati duymuştur” sözleri tepkilere neden olmuştu. Bu sözlerle ilgili kendisini eleştiren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’a sert ifadelerle yüklenen Bülent Arınç, “Sayın Bahçeli’nin ibrikçiliğinden başka bir meziyeti olmayan bir zat” demişti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman twitter hesabından Arınç'ı topa tuttu.

"TÜRK SİYASETİNİN PİNOKYOSU"

"Hiç bir söylediği diğerini tutmayan, yalan söylemeyi âdet edinmiş ve FETÖ’yü aklama senaryosunun baş aktörü haline gelmiş Arınç, Türk siyasetinin Pinokyosu olarak anılmaktadır." diyen Büyükataman, "Ancak aralarında bir fark vardır; Pinokyo’nun yalan söyledikçe burnu uzarken, Arınç’ın ise gözlerinden yaşlar akmaktadır. Arınç’ın bu çıkışları kendine ait değildir. Pensilvanya’daki ustası “Gepetto” sufle vermekte, Arınç ise tekrar etmektedir."dedi.

İsmet Büyükataman, Bülent Arınç’ın açıklamalarına ilişkin resmi twitter hesabıdan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİ YAPTIĞI GÖREVİ TARİF EDİYOR"

"Bülent Arınç zırvalarına kaldığı yerden devam etmeye çalışmış, çalışmış diyorum zira hiçbir sorumuza cevap verememiştir. Kendisinin kelime haznesi ve düzeyi göz önüne alındığında verdiği cevaba şaşırmadık. Arınç, açıklamasında “ibrikçibaşılık”tan bahsetmektedir. Kendisi siyasi kariyerini “ibrikçi” olarak yaptığı için herkesi o zaviyeden görmesi normaldir. Bu meslek kendisine yakışmaktadır, kendi yaptığı görevi tarif etmektedir.

"UCUBE BİR KAVRAM ORTAYA ATTI"

Bir önceki açıklamasında MHP’nin anladığı milliyetçiliğe karşı olduğunu belirten bu zat, şimdi de “Anadolu milliyetçiliği” gibi garabet dolu, ucube bir kavram ortaya atmıştır. Nedir “Anadolu milliyetçiliği”? Bülent Arınç, hakaretlerimizi iade ediyormuş, hangi hakaret?





"BÖLÜCÜ BAŞINI PARLATMAYA VE AKLAMAYA ÇALIŞMADIN MI"

Bölücübaşını bölünme filminin esas oğlanı haline getirip temiz kağıdı vermeye kalkan sen değil miydin? Ağlaya ağlaya “Bunlar 3 arkadaştı namaz kılarlardı” diye bölücübaşını parlatma ve aklama vazifesini icra etmeye kalkmadın mı? Bunlarda yalan var mı ve neresi? Paris’te 3 PKK terör örgütü üyesinin öldürülmesinin ardından, “Böyle ölmeyi hak etmediler” ve “Üzüldüm” açıklamaları yapmadın mı?

"TÜRK SİYASETİNİN PİNOKYOSU"

Hiçbir söylediği diğerini tutmayan, yalan söylemeyi adet edinmiş ve FETÖ’yü aklama senaryosunun baş aktörü haline gelmiş Arınç, Türk siyasetinin pinokyosu olarak anılmaktadır. Ancak aralarında bir fark vardır; Pinokyo’nun yalan söyledikçe burnu uzarken, Arınç’ın ise gözlerinden yaşlar akmaktadır. Arınç’ın bu çıkışları kendine ait değildir. Pensilvanya’daki ustası “Gepetto” sufle vermekte, Arınç ise tekrar etmektedir" ifadelerini kullandı.