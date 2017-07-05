MHP'li Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir

Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığındaki 20'nci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Bugün Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir" cümleleri özellikle dikkat çekti.

MHP'NİN MİLLİ RUHU

MHP'nin, milli bir perspektiften politikalar üreterek, Türk milletine hizmet etmek ve "güçlü devlet, mutlu millet" hedefine ulaşmak amacıyla kurulduğunu anlatan Çetin, ülkücülerin fikir ve heyecan kaynağının, Türk milletini tarih boyu yaşatan Oğuz Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Ertuğrul Gazi'den Mustafa Kemal'e, Yusuf Has Hacib'ten Ziya Gökalp'e, Alparslan Türkeş'ten Bahçeli'ye aktarılan milli ruh olduğunu belirtti.

"MHP ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN DEVAMIDIR"

Çetin, MHP'nin, modern çağın kurucu ideolojisi milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli yapan Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"ONUN ÇİZGİSİNDEN ÇIKANLAR BÖLÜCÜLERLE KOL KOLA YÜRÜYOR"

"Onun çizgisinden çıkanlar dün komünistlerle bugün bölücülerle kol kola yürüdüğü için, bugün Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir. Atatürk'ün misyonunu taşıyan koltukta ise Bahçeli oturmaktadır. Onun kurduğu devleti ebed müddet yaşatmak için liderlerinin emrindeki Ülkücüler görev başındadır."

"MHP CUMHURİYETİN KURULUŞ FELSEFESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİ ESAS ALIYOR"

Çetin, MHP ve liderinin temsil ettiği siyasi çizgi ve misyonun, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin sürdürülmesini esas aldığını söyleyerek şöyle dedi:

"Milli sınırlarımızı taciz etmeye başlayan Irak ve Suriye'deki harita değişikliği çalışmalarının Türk milletine karşı başlattığı örtülü savaştan MHP de nasibini almaktadır. Türk askerinin başına çuval geçiren, ordumuza Ergenekon kumpasını kuran, 15 Temmuz'da askerle polisi, devletle milleti karşı karşıya getirmeye kalkışan emperyalizm ve tasmalı köpeklerinin MHP'deki kalkışma denemeleri savuşturulmuştur.

"CHP-HDP HÜKÜMETİNDE BAŞBAKANLIK GİBİ SİYASİ BİR RÜŞVETLE.."

Türkiye'nin milli bir kurumu olan MHP, kurulacak CHP-HDP hükümetinde başbakanlık gibi siyasi rüşvetle, kaset rezilliğindeki gibi şantajla çizgisinden çıkarılamayınca, zorla ele geçirilerek Türkiye'ye karşı bir operasyon partisine dönüştürülmek istenmiştir.

Yeni CHP'yi yaratarak sokağa dökenler, aynı genetik müdahaleyle MHP'yi dönüştürmeyi de denediler. Devlete ve millete savaş açan merkezlerin MHP üzerindeki oyunları, Genel Başkanımız Bahçeli ve inanmış ülkücü kadrolarımız tarafından bozuldu.

"GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLEREK SAHİPLERİNE HİZMET EDEN MANKURTLAR"

Şekil olarak içinden çıktığı topluma benzemekle birlikte genetiği değiştirilerek sahiplerine hizmet eden mankurtlara dönüştürülen zavallılar üzerinden kurulan tezgah, Bahçeli'nin feraseti sayesinde amacına ulaşamadı.

Okyanus ötesinden zembereği kurulanların hangi yolun yolcusu oldukları, milletimiz ve camiamız tarafından bugün daha görünür hale gelmiştir."