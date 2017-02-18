MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyasını başlattı

MHP'li muhalifler, eski ve yeni milletvekilleri ile ülkü ocakları eski başkanlarından oluşan 'Hayır Platformu'nun referandum için yürüteceği 'Hayır' kampanyası, bugün Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.
'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşmasına gelen partililer, davul zurna ile karşılandı. Toplantıya katılanlar, aranarak içeri alınırken, toplantı salonunun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan muhalifler Sadi Somuncuoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, sunucunun anonsu sonrası alkışlar eşliğinde salona geldi.
OSMAN PAMUKOĞLU SÜRPRİZİ
Muhaliflerin 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşmasına MHP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş'in yanı sıra Osman Pamukoğlu da katılımcılar arasındaydı.