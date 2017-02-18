1 Gökhan Gönül: Futbolu bırakınca bir çift lafım olacak Hapoel Beer-Sheva maçında hastalığına rağmen oynayan Gökhan Gönül, hem maçı değerlendirdi hem de eleştirilere cevap verdi.

2 2 akademisyen Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 akademisyen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

3 Dünyada 8 modern cami tasarımı Düzenlenen yarışma sonrası tasarımlarıyla büyüleyen camiler belirlendi.

4 MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyasını başlattı MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası için Ankara'da toplandı. Toplantıya katılanlar arasında en çok dikkat çeken isim Osman Pamukoğlu oldu.

5 Emekliliğini davul zurnayla kutlayan adam İZLE Zonguldak Belediyesinde 30 yıldır veznedarlık yapan 53 yaşındaki Selman Hendem, emekliliğini davul zurna çaldırarak kutladı.

6 Düğmelerin sökülmesini önleyen parlatıcı yöntemi Kıyafetlerinizdeki düğmeler bir süre sonra sökülüyor mu? İşte sizi bu sorundan kurtaracak pratik bir yöntem...