MHP'li Yalçın'ın ittifak açıklamaları

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 5 milyon 70 bin 260'a yükseldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, bir başka taksi hizmeti olan UBER'i protesto etti. Protesto sırasında taksiciler, UBER araçlarına tekme tokat saldırdı.

Tahkim Kurulu'na 12 sayfalık bir savunma yapan Beşiktaş yönetimi, Quaresma'nın cezasının 1 maça düşürülmesinin ve bu cezanın da ertelenmesini talep etti.

1 Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

2 Venezuela'da paralar pul oldu Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

3 Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.

4 Real Madrid çeyrek finalde İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

5 Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.

6 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.