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MHP'li Yalçın'ın ittifak açıklamaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BBP ve Saadet Partisi'nin, parti olarak değil AK Parti listesinden ittifaka dahil olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 11:08..
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yalcın

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) katılmak istediği 'Cumhur İttifakı'na ilişkin MHP'den bir açıklama geldi.

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, pusulada BBP'nin de bulunmasına kapıyı kapattıklarını ifade ederken şunları söyledi:

"AK PARTİ'NİN LİSTESİNDEN İTTİFAKA DAHİL OLABİLİR"

"BBP ve Saadet Partisi, AK Parti'nin listesinden ittifaka dahil olabilir.

Cumhur ittifakı yüzde 70'lik bir kitleye hitap ediyor, ittifak teklifi Meclis'e geldiği gibi geçecek, değişmeyecek.

Erken seçim ülke menfaatine değil."

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