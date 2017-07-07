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MHP'nin kaybedenleri Mansur Yavaş'ı konuşuyor

Meral Akşener ve Ümit Özdağ yeni parti için hazırlıklarına devam ederken adı geçen isimlerden biri de Mansur Yavaş oldu.

07.07.2017 - 07:58
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MHP'nin kaybedenleri Mansur Yavaş'ı konuşuyor

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin MHP'li muhaliflerin düzenlediği tüzük kongresini geçersiz saymasının ardından Meral Akşener'in başını çektiği isimlerin arayışları sürüyor.

AKŞENER-ÖZDAĞ PARTİ HAZIRLIKLARINDA

Muhalifler, bu kararın ardından kendi aralarında ayrılmış ve Meral Akşener ile Ümit Özdağ'ın yeni parti için hazırlıklara başladığı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlamıştı.

MHP'nin kaybedenleri Mansur Yavaş'ı konuşuyor

MANSUR YAVAŞ DA LİSTEDE

İkilinin, kurulacak partinin kurucu üyeleri arasında; Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, eski Ülkü Ocakları genel başkanları Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı gibi isimler bulunuyor.

Öte yandan kurucu üyeler arasında adı geçen en dikkat çekici isim ise MHP'den ayrılarak CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş oldu.

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