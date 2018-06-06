MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı

24 Haziran seçimleri öncesinde partiler son hazırlıklarını yaparken MHP'nin reklam filmi de seçmenin karşısına çıktı.
KIBRIS'IN TAMAMININ TÜRK BAYRAĞI ALTINDA GÖSTERİLMESİ KIZDIRDI
MHP'nin reklam filminin yayınlanmasının ardından tepkiler Yunan basınına yansıdı. Tepkilerin sebebi ise filmin sonunda Kıbrıs'ın Türkiye bayrağı altında gösterilmesi.
Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, konu hakkındaki haberinde "MHP'nin seçim kampanyası Kıbrıs'ı Türk toprağından sayıyor" başlığını kullandı. Gazete MHP'nin yayınladığı haritaya tepkisini ortaya koydu.
İşte MHP'nin reklam filminde yayınlanan harita: