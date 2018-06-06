MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı

Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

1 Buse Terim eleştirilere cevp verdi Fatih Terim'in kızı ikinci kez anne olan Buse Terim, doğumdan sonra ilk kez konuştu.

2 Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi Mardin’de esnaf, seçim bürosu açılışında bayrak asmayan HDP’lileri iş yerlerine ve araçlarına bayrak asarak protesto etti.

3 Karnenin aile ve çocuk üzerindeki etkisi Yakın bir zamanda yaşanacak olan karne heyecanı hem aileye hem de çocuğa olumsuz etki yaratmasın.

4 Hibrit roketi ABD'de Türkiye'yi temsil edecek İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir grup öğrencinin yaptığı Türkiye'nin ilk hibrit roket motoru içeren sonda roketi ANADOLU-2, testlerde bin 850 metre irtifaya çıktı.

5 Van’da Çocuk Üniversitesi kuruldu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bölgede bir ilk olma özelliğiyle Çocuk Üniversitesi hayata geçirildi.

6 Bebeklerde gece beslenmeleri Prof. Dr. Nermin Tansuğ gece emzirmesinin faydalarını, zararlarını ve ne zaman kesilmesinin uygun olduğunu anlattı.