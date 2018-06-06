taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.984
USD
4,5958
EURO
5,4122
ALTIN
191,45
PETR
75,4500

MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı

MHP'nin seçimler için hazırlanan reklam filminde yayınlanan Türkiye haritası Yunan gazeteyi kızdırdı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Politika
MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı

24 Haziran seçimleri öncesinde partiler son hazırlıklarını yaparken MHP'nin reklam filmi de seçmenin karşısına çıktı.

KIBRIS'IN TAMAMININ TÜRK BAYRAĞI ALTINDA GÖSTERİLMESİ KIZDIRDI

MHP'nin reklam filminin yayınlanmasının ardından tepkiler Yunan basınına yansıdı. Tepkilerin sebebi ise filmin sonunda Kıbrıs'ın Türkiye bayrağı altında gösterilmesi.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, konu hakkındaki haberinde "MHP'nin seçim kampanyası Kıbrıs'ı Türk toprağından sayıyor" başlığını kullandı. Gazete MHP'nin yayınladığı haritaya tepkisini ortaya koydu.

İşte MHP'nin reklam filminde yayınlanan harita:

MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

112
En düşük memur maaşı açıklandı

En düşük memur maaşı açıklandı

299
Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

54
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

100
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

477
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

231
Fenerbahçe Luis Enrique'yi getiriyor

Fenerbahçe Luis Enrique'yi getiriyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94