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Microsoft'a Türkiye'de soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Microsoft hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gerekçe, rekabeti ihlal suçlaması.

22.05.2017 - 15:13
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti'ne yönelik soruşturma kararı Kurul'un sitesinde yer aldı. Kurul açıklamasında şöyle denildi:

"İnternet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

ŞİKAYET REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1555-550 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20.04.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-13/171-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."

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