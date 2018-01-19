Midyat-Dargeçit arası trafik kazası: 5 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesi ile Dargeçit arasında İ.A yönetimindeki 72 DC 358 plakalı pikap, yolun sağ tarafında bulunan kayalıka çarptı. Kazanın nedeninin sürücünün, havanın yağışlı olması ve sis sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirtildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan toplam 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazada yaralananlar,İ.A, M.Ş.A, N.A, M.E.A, B.A, 5 Kişi yaralandı.

Trafik kazasında yaralananlar bölgeye gelen Ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi oldugu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.



