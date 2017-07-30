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Mikdat Kadıoğlu: İstanbul'a aşırı sıcaklar geliyor, kaçın

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbulluları 30 Temmuz'dan sonrası için uyardı; Mümkün olsa Kuzey'e kaçar bir hafta dönmem..

30.07.2017 - 09:48
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Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, Twitter'dan İstanbul için çok önemli bir uyarı yaptı. Kadıoğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı.

ÇOK DAHA FAZLA ISINACAK

Cuma günü özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı.

"BUGÜN GİDİN BİR HAFTA DÖNMEYİN"

Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor" dedi.

Mikdat Kadıoğlu: İstanbul'a aşırı sıcaklar geliyor, kaçın

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