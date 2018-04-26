Mikrodalganın zararları 'Doktor Geldi'de anlatıldı

TRT1'in sevilen ve ilgiyle takip edilen televizyon sağlık programlarından 'Doktor Geldi'de bu hafta mikrodalganın zararları ifade edildi.

Mikrodalga bir ampüle elektrik verir mi? İZLE



AMPÜL YANDI

Doç. Dr. Halit Yerebakan, mikrodalganın yaydığı ısı dalgasıyla bir ampülün ışık yayabileceğini iddia etti ve bunu yayında canlı olarak kanıtladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Halit Yerebakan, "Mikrodalga metal her şeyi alev aldırabilir. Dolayısıyla mikrodalga içerisine koyduğumuz ürünlere dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

İÇERİSİNE KOYULAN ÜRÜNLERE DİKKAT EDİN

Doç. Dr. Halit Yerebakan, mikrodalganın teorik olarak radyasyon yaymadığını da belirtti. Yerebakan, sadece mikrodalganın yaydığı ısı nedeniyle içerisine koyulan kaplara dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.