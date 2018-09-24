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Mikrosefali nedir

Bir bebeğin başının diğerlerine oranla daha küçük olması durumuna verilen tıbbi terimdir.

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Bazı rahatsızlıklar, kalıtımsal ve doğuştan gelmektedir insanlara bebeklik çağlarından. Mikrosefali de onlardan biridir. Mikrosefali bebeğin başının diğerlerine göre küçük olması olarak bilinen ve doğuştan gelen klinik bir durumdur.

Mikrosefali nedir

MİKROSEFALİ BELİRTİLERİ

Sağlıklı bir hamilelik döneminde bebeğin beyni gelişip büyüdükçe, başı da büyür. Ancak Mikrosefalili bebeklerin beyinleri ya hamilelik esnasında olması gerektiği gibi gelişemez ve bu durum beyin gelişimini doğrudan etkiler.

Birçok bebekte meydana gelen mikrosefalinin tam olarak nedeni bilinmese de genel olarak genlerdeki bozulmaların neden olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte rahatsızlığa sebep olacak bazı durumlar da hastalık, darbe ve travmalar da olabilir.

Mikrosefali nedir

MİKROSEFALİ TEDAVİSİ

Mikrosefali ömür boyu süren bir hastalık olup henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastalığın hafiften şiddetliye göre türleri olur. bu durumlara karşılık bebeklerin büyüme ve gelişimleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

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