Milas yolunda uyuşturucu ele geçirildi

Milas-Söke karayolunda geçtiğimiz günlerde KOM ekipleri tarafından yapılan denetlemede, bir aracın arka koltuğuna zulalanmış uyuşturucu maddesi bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazartesi ve salı günü Milas-Söke karayolu üzerinde denetleme gerçekleştirdi. Yapılan denetlemede bir araçtan şüphelenen ekipler, otomobili durdurdu. Uyuşturucu arama köpeği Oscar’ın desteği ile otomobilde yapılan incelemelerde arka koltukta saklanmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.