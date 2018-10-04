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Milas'ta 14 milyon yıllık balık fosili bulundu

Muğla'da kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter kayaç içinde Orta Miyosen Dönemi'ne ait 14 milyon yıllık göl balığı fosili ortaya çıkarıldı.

DHA | 04.10.2018 - 15:22..
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Milas'ta, Karya ve Likya dönemlerine ait 3 bin yıllık eserlerin yanı sıra civardaki kömür havzalarında milyonlarca yıl öncesine tarihlenen hayvan fosilleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Büyük İskender, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez konumunda olan ve Menteşe Beyliği'ne de başkentlik yapan Milas'ta, Alatepe mevkisinde kömür arama çalışmaları yürüten jeofizik yüksek mühendisi Abdullah Sipahi, Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen balık fosiline rastladı.

"14 MİLYON YIL ÖNCE BÖLGEDE BİR GÖL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Sipahi, laboratuvarda incelediği fosilin bir göl balığına ait olduğunu söyledi. Abdullah Sipahi, "Dönemlere ait sedimanter kayaçlar içinde farklı birçok fosile rastlamak mümkün. Bulunan fosil 14 milyon yıl önce bölgede bir göl olduğunu gösteriyor.

Gölde yaşayan bu balık ölüyor ve göl tabanına düştükten sonra üzeri sedimantasyon sonucu zaman içinde örtülüyor. Daha sonra göl kuruyor ve fosili barındıran birimler açığa çıkıyor" dedi.

Milas'ta 14 milyon yıllık balık fosili bulundu

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